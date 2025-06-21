«Валенсия» отдала Альваро Карденаса в аренду в «Перистери»

Альваро Карденас проведет следующий сезон в Греции.

«Валенсия » объявила об аренде 23-летнего разыгрывающего защитника Альваро Карденаса, отправив его в «Перистери » на сезон-2025/26.

Несколько недель назад, после четырех сезонов в NCAA за университеты Бойсе и Сан-Хосе Стэйт, испанский плеймейкер подписал двухлетний контракт с «Валенсией».