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«Валенсия» отдала Альваро Карденаса в аренду в «Перистери»

Альваро Карденас проведет следующий сезон в Греции.

«Валенсия» объявила об аренде 23-летнего разыгрывающего защитника Альваро Карденаса, отправив его в «Перистери» на сезон-2025/26.

Несколько недель назад, после четырех сезонов в NCAA за университеты Бойсе и Сан-Хосе Стэйт, испанский плеймейкер подписал двухлетний контракт с «Валенсией».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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