«Валенсия» отдала Альваро Карденаса в аренду в «Перистери»
Альваро Карденас проведет следующий сезон в Греции.
«Валенсия» объявила об аренде 23-летнего разыгрывающего защитника Альваро Карденаса, отправив его в «Перистери» на сезон-2025/26.
Несколько недель назад, после четырех сезонов в NCAA за университеты Бойсе и Сан-Хосе Стэйт, испанский плеймейкер подписал двухлетний контракт с «Валенсией».
Так кто все же будет чемпионом НБА?910 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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