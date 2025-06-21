Пэт Коннотон воспользовался опцией продления контракта на сезон-2025/26

Пэт Коннотон остался в «Милуоки».

Защитник воспользовался опцией в контракте с «Бакс» и продлил соглашение с командой на сезон-2025//26 за 9,4 млн долларов.

Коннотон (32 года, 196 см) выступает за «Милуоки » с 2018 года. До этого он провел три сезона за «Портленд».

В нынешнем сезоне защитник набирал за «Бакс» 5,3 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.