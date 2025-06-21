Пэт Коннотон воспользовался опцией продления контракта на сезон-2025/26
Пэт Коннотон остался в «Милуоки».
Защитник воспользовался опцией в контракте с «Бакс» и продлил соглашение с командой на сезон-2025//26 за 9,4 млн долларов.
Коннотон (32 года, 196 см) выступает за «Милуоки» с 2018 года. До этого он провел три сезона за «Портленд».
В нынешнем сезоне защитник набирал за «Бакс» 5,3 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1005 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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