Том Брэди о Леброне Джеймсе: «Вы являетесь свидетелями величайшего игрока в истории, и я надеюсь, вы это цените»
Том Брэди назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.
«Он всегда делал все правильно. Он всегда возвышался над всем этим шумом и ерундой и продолжал работать.
Вы являетесь свидетелями величайшего игрока в истории, и я надеюсь, вы это оцените», – заявил легендарный квотербек.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1005 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Энтони Ривардо в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости