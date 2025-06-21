Том Брэди о Леброне Джеймсе: «Вы являетесь свидетелями величайшего игрока в истории, и я надеюсь, вы это цените»

Том Брэди назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.

«Он всегда делал все правильно. Он всегда возвышался над всем этим шумом и ерундой и продолжал работать.

Вы являетесь свидетелями величайшего игрока в истории, и я надеюсь, вы это оцените», – заявил легендарный квотербек.