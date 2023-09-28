«Бакс» на днях предложили Яннису Адетокумбо продление на 3 года и 186,6 млн долларов. Неясно, примет ли он его после «блокбастера» с Лиллардом (Шэмс Чарания)
«Бакс» на днях сделали предложение продления контракта звездному форварду Яннису Адетокумбо на 3 года и 186,6 млн долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Сразу неясно», согласится ли Адетокумбо на продление контракта после блокбастера с Лиллардом. Ожидалось, что двукратный MVP отложит этот вопрос как минимум до следующего межсезонья», – отмечает журналист.
Крайний срок для подписания продления – 23 октября – последний день перед началом регулярного чемпионата. У чемпиона-2021 остались два года в рамках действующего соглашения, за которые он заработает 94,4 млн долларов (с опцией на 3-й сезон и 51,9 млн).
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