«Бакс» на днях предложили Яннису Адетокумбо продление на 3 года и 186,6 млн долларов. Неясно, примет ли он его после «блокбастера» с Лиллардом (Шэмс Чарания)

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Бакс» на днях сделали предложение продления контракта звездному форварду Яннису Адетокумбо на 3 года и 186,6 млн долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Сразу неясно», согласится ли Адетокумбо на продление контракта после блокбастера с Лиллардом. Ожидалось, что двукратный MVP отложит этот вопрос как минимум до следующего межсезонья», – отмечает журналист.

Крайний срок для подписания продления – 23 октября – последний день перед началом регулярного чемпионата. У чемпиона-2021 остались два года в рамках действующего соглашения, за которые он заработает 94,4 млн долларов (с опцией на 3-й сезон и 51,9 млн).

💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»

Лиллард – в «Милуоки»! «Бакс» делают все, чтобы сохранить Янниса

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его личные подвиги – навсегда

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nightyork97
Буквально месяц назад Яннис не хотел продлевать контракт. Видите ли не все стремятся в организации к чемпионству. Спустя месяц ГМ привозит ему суперзвезду, а до этого руководство увольняет весь тренерский штаб. Был ли это ультиматум от Янниса? Хороший вопрос. Никто не сможет обвинить офис в том, что они не создали ему условий. Все пожелания, максималка, сохранили Брука + приехал Лиллард. В переход Эмбиида верится больше.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
какой там на блокбастер для Бакс? два отдали одного взяли. любой бы Джру отправил первым рейсом, а быдло Аленом уже торговали раньше и его жалеть и пик 89 года не стоит)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daishi
Ответ Nightyork97
Буквально месяц назад Яннис не хотел продлевать контракт. Видите ли не все стремятся в организации к чемпионству. Спустя месяц ГМ привозит ему суперзвезду, а до этого руководство увольняет весь тренерский штаб. Был ли это ультиматум от Янниса? Хороший вопрос. Никто не сможет обвинить офис в том, что они не создали ему условий. Все пожелания, максималка, сохранили Брука + приехал Лиллард. В переход Эмбиида верится больше.
Насчет ультиматума не знаю, но Яннис своими последними заявлениями активно побуждал и стимулировал менеджмент к телодвижениям. Достимулировался. Посмотрим, куда выведет кривая.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cubs-V
Ответ Light Yagami
Если не дурак, то продлится. Одна травма и он закончится, как топ-баскетболист. Предпосылки к этому уже есть.
Так можно про многих написать. Однако хроническому травмату Дэвису выдали контракт. А тут Яннис, который подломился 1 раз. И то играл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Swhat
Ответ Nightyork97
Буквально месяц назад Яннис не хотел продлевать контракт. Видите ли не все стремятся в организации к чемпионству. Спустя месяц ГМ привозит ему суперзвезду, а до этого руководство увольняет весь тренерский штаб. Был ли это ультиматум от Янниса? Хороший вопрос. Никто не сможет обвинить офис в том, что они не создали ему условий. Все пожелания, максималка, сохранили Брука + приехал Лиллард. В переход Эмбиида верится больше.
Для Лиларда это безусловно улучшение, шанс взять гайку.
А вот как для Миллукои будет вопрос ещё.
Холлидей был человеком приход которого принёс гайку.
Миллуоки безусловно улучшили атаку. Но что теперь будет с защитой и глубиной состава.
Интересно посмотреть что получится, но может ничего и не получится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий