«Бакс» на днях предложили Яннису Адетокумбо продление на 3 года и 186,6 млн долларов. Неясно, примет ли он его после «блокбастера» с Лиллардом (Шэмс Чарания)

«Бакс» на днях сделали предложение продления контракта звездному форварду на 3 года и 186,6 млн долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Сразу неясно», согласится ли Адетокумбо на продление контракта после блокбастера с . Ожидалось, что двукратный MVP отложит этот вопрос как минимум до следующего межсезонья», – отмечает журналист.

Крайний срок для подписания продления – 23 октября – последний день перед началом регулярного чемпионата. У чемпиона-2021 остались два года в рамках действующего соглашения, за которые он заработает 94,4 млн долларов (с опцией на 3-й сезон и 51,9 млн).

💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»

Лиллард – в «Милуоки»! «Бакс» делают все, чтобы сохранить Янниса

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его личные подвиги – навсегда