Иерусалимский «Хапоэль» обыграл тель-авивский «Маккаби» в финале Кубка израильской лиги

Теги результаты Маккаби Плейтика Хапоэль Иерусалим Кубок израильской лиги Баскетбол

Иерусалимский «Хапоэль» стал обладателем первого официального трофея нового сезона в Израиле.

«Хапоэль» взял верх над тель-авивским «Маккаби» в финале Кубка израильской лиги – 79:71.

В составе победителей Спиди Смит набрал 21 очко, на счету Зака Хэнкинса 13 очков и 9 подборов.

Иерусалимский в это межсезонье уже обыгрывал самый титулованный клуб Израиля в финале товарищеского турнира на Кубок Мидгала.

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