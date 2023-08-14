Майкл Конли об Эдвардсе: «Энтони работает над всеми аспектами своей игры. Он голоден и зол»
Разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли оценил прогресс своего лидера и партнера по команде Энтони Эдвардса.
«Энтони работает над всеми аспектами своей игры. Он голоден, он зол: все это одновременно. Будет очень интересно посмотреть на его развитие и на то, каким он вернется в этом сезоне», – цитирует Конли обозреватель «Тимбервулвз» Джон Кравчински.
Эдвардс этим летом подписал максимальное продление контракта на 5 лет и 260 млн долларов.
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