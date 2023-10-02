Остин Ривз: «Я все еще хочу доказывать»

Теги Лейкерс НБА Джереми Лин Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал, что не успокоился и сохранил прежний настрой после прорывного сезона и подписания контракта на 56 миллионов долларов.

«Я все еще хочу доказывать. Этот настрой, когда ты все время хочешь что-то доказывать – в моем случае он никогда не исчезнет, независимо от того, как высоко я забираюсь. Мне кажется, что есть еще немало людей, которые сомневаются во мне.

Многие сравнивают случившееся со мной с ситуацией Джереми Лина. Такие вещи поддерживают во мне желание становиться лучше. И благодаря такому подходу я сейчас здесь. Я много раз говорил, что после завершения мне хочется иметь возможность оглянуться на все события и послать всех подальше. Вроде, я сделал это, я справился, и в моем случае легко и просто не было. Я прошел долгий путь. Меня не выбрали на драфте, я играл на двустороннем контракте, но потом все стало получаться. И все же мой настрой никогда не изменится, это останется со мной», – заявил Ривз.

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3 комментария

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Кюхель
В лиге нытиков и мажоров наличие Остина это просто огонь. Андердог, показывающий, что возможно всё.
+8
0
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vzi
Ответ Кюхель
В лиге нытиков и мажоров наличие Остина это просто огонь. Андердог, показывающий, что возможно всё.
+
+1
0
+1
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gfif13
Подзатрахали с новостями об Остине Ривзе..
0
0
0
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