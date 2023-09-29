«Санз» по-прежнему заинтересованы в услугах Ти Джей Макконнелла. В команде пока один разыгрывающий – Джордан Гудвин

« » по-прежнему заинтересован в приобретении разыгрывающего «Индианы» , сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Джордан Гудвин, который присоединился к команде в результате обмена Брэдли Била, является единственным номинальным разыгрывающим в составе, и «Санз» ожидаемо хотят добавить глубины на «первой» позиции. В январе к команде также присоединился Сэйбен Ли, который после двух 10-дневных соглашений выступал только на двустороннем контракте.

Макконнелл провел за «Пэйсерс» четыре сезона. В прошедшем сезоне он набирал 8,7 очка, 5,3 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Макконнелл имеет контракт на 8,7 млн долларов в этом сезоне и только 5 млн (из 9,3 млн) гарантированы ему за сезон-2024/25.

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