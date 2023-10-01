Ростислав Вергун после поражения от «НН»: «Абсолютное превосходство соперника в «краске»

Главный тренер « » заявил, что основной причиной поражения от «Нижнего Новгорода» в первом матче нового сезона Лиги ВТБ стало абсолютное превосходство соперника в трехсекундной зоне.

«Очень здорово, что новый сезон начался и атмосфера на домашней арене такая же, как мы расстались в мае месяце. И ощутить поддержку людей, эти вовлеченные глаза детей – очень здорово. Жалко, что не удалось их порадовать более качественным и результативным баскетболом.

Что касается игры – абсолютное превосходство соперника в «краске». В первой половине они совершили больше подборов на нашем щите, чем даже на своем. Притом, что мы мало забивали. Это недопустимо. Игроки максимально быстро, особенно те, кто новички, должны понимать уровень , найти себя в нем и добавлять от игры к игре», – сказал Вергун.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!