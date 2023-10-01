Ростислав Вергун после поражения от «НН»: «Абсолютное превосходство соперника в «краске»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун заявил, что основной причиной поражения от «Нижнего Новгорода» в первом матче нового сезона Лиги ВТБ стало абсолютное превосходство соперника в трехсекундной зоне.
«Очень здорово, что новый сезон начался и атмосфера на домашней арене такая же, как мы расстались в мае месяце. И ощутить поддержку людей, эти вовлеченные глаза детей – очень здорово. Жалко, что не удалось их порадовать более качественным и результативным баскетболом.
Что касается игры – абсолютное превосходство соперника в «краске». В первой половине они совершили больше подборов на нашем щите, чем даже на своем. Притом, что мы мало забивали. Это недопустимо. Игроки максимально быстро, особенно те, кто новички, должны понимать уровень Единой Лиги ВТБ, найти себя в нем и добавлять от игры к игре», – сказал Вергун.
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