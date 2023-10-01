Зоран Лукич: «Невозможно закрывать глаза на семь потерь молодых игроков. Не стоит потом удивляться, что легионеры получают больше игрового времени»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после уверенной гостевой победы над « » (89:60) в первом матче нового сезона Лиги ВТБ раскритиковал молодых российских игроков команды за потери в четвертой четверти.

«Этот поединок был очень важен для нас, поскольку он открывает официальный чемпионат. Я уверен, что «МИНСК» в нынешнем сезоне хочет исправить то, что произошло в прошлом, хотя наверняка будет непросто.

Мы максимально ответственно подошли к матчу, и очень жаль, что последняя четверть в исполнении моего коллектива получилась такой. Не хотел бы называть причиной случившегося безответственность, но невозможно закрывать глаза на семь потерь молодых игроков. И не стоит потом удивляться, что легионеры получают больше игрового времени — вот ответ: семь потерь.

Преимущество в 40 очков, которое мы добыли к четвертой четверти, не может быть оправданием. Надо играть в баскетбол! При всем моем уважении к «МИНСКУ», их рывок в последнем отрезке — это во многом ошибки наших игроков. Сами отдавали передачи в руки сопернику. Такие моменты непозволительны в баскетболе. Вот, пожалуй, то единственное, что оставило негативный след после матча», – сказал Лукич.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!