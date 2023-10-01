Зоран Лукич: «Невозможно закрывать глаза на семь потерь молодых игроков. Не стоит потом удивляться, что легионеры получают больше игрового времени»

Теги Минск БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после уверенной гостевой победы над «Минском» (89:60) в первом матче нового сезона Лиги ВТБ раскритиковал молодых российских игроков команды за потери в четвертой четверти.

«Этот поединок был очень важен для нас, поскольку он открывает официальный чемпионат. Я уверен, что «МИНСК» в нынешнем сезоне хочет исправить то, что произошло в прошлом, хотя наверняка будет непросто.

Мы максимально ответственно подошли к матчу, и очень жаль, что последняя четверть в исполнении моего коллектива получилась такой. Не хотел бы называть причиной случившегося безответственность, но невозможно закрывать глаза на семь потерь молодых игроков. И не стоит потом удивляться, что легионеры получают больше игрового времени — вот ответ: семь потерь.

Преимущество в 40 очков, которое мы добыли к четвертой четверти, не может быть оправданием. Надо играть в баскетбол! При всем моем уважении к «МИНСКУ», их рывок в последнем отрезке — это во многом ошибки наших игроков. Сами отдавали передачи в руки сопернику. Такие моменты непозволительны в баскетболе. Вот, пожалуй, то единственное, что оставило негативный след после матча», – сказал Лукич.

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