Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Бахчешехиром»
В пятницу, 29 сентября, стартует новый сезон турецкой лиги.
В рамках регулярного чемпионата «Маниса» сыграет с «Бахчешехиром».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Muradiye Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 0-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Каршияка – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Тофаш – 0-0, Дарушафака – 0-0, Галатасарай – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Петким Спор – 0-0, Маниса – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Бешикташ – 0-0, Самсунспор – 0-0, Бодрумспор – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья
Комментарии