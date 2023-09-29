Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Бахчешехиром»

Теги результаты чемпионат Турции Бахчешехир Маниса Баскетбол

В пятницу, 29 сентября, стартует новый сезон турецкой лиги.

В рамках регулярного чемпионата «Маниса» сыграет с «Бахчешехиром».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Маниса – Бахчешехир
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 0-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Каршияка – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Тофаш – 0-0,  Дарушафака – 0-0, Галатасарай – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0,  Петким Спор – 0-0, Маниса – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Бешикташ – 0-0, Самсунспор – 0-0, Бодрумспор – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий