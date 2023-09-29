Адриатическая лига. «Сплит» примет «Студентски Центар»
В пятницу, 29 сентября, стартует новый сезон Адриатической лиги.
В рамках регулярного чемпионата хорватский «Сплит» примет черногорский «Студентски Центар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00
Положение команд: Партизан Сербия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Задар Хорватия – 0-0, Студентски Центар Черногория – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Сплит Хорватия – 0-0, Цибона Хорватия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, КРКА Словения – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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