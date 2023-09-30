Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Кремоной»
В субботу, 30 апреля, стартует новый сезон итальянской Серии А.
В рамках регулярного чемпионата «Тренто» дома сыграет с «Кремоной».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.30, «PalaTrento»
Положение команд: Виртус – 0-0, Милан – 0-0, Дертона – 0-0, Динамо Сассари – 10-0, Варезе – 0-0, Венеция – 0-0, Бриндизи – 0-0, Тренто – 0-0, Виктория Либертас – 0-0, Брешия – 0-0, Ваноли Кремона – 0-0, Реджо-Эмилия – 0-0, Тревизо – 0-0, Наполи – 0-0, Скафати – 0-0, Пистоя – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
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