Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Кремоной»

Теги результаты чемпионат Италии Ваноли Кремона Тренто Баскетбол

В субботу, 30 апреля, стартует новый сезон итальянской Серии А.

В рамках регулярного чемпионата «Тренто» дома сыграет с «Кремоной».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тренто – Ваноли Кремона
Дата проведения
30 сентября, 21.30, «PalaTrento»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 0-0, Милан – 0-0, Дертона – 0-0, Динамо Сассари – 10-0, Варезе – 0-0, Венеция – 0-0, Бриндизи – 0-0, Тренто – 0-0, Виктория Либертас – 0-0, Брешия – 0-0, Ваноли Кремона – 0-0, Реджо-Эмилия – 0-0, Тревизо – 0-0, Наполи – 0-0, Скафати – 0-0, Пистоя – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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