Чемпионат Италии. Плей-офф. «Тренто» обыграл «Дертону», «Бриндизи» проиграл серию «Виртусу»

Теги результаты чемпионат Италии Виртус Бриндизи Тренто Дертона Баскетбол

В пятницу, 19 мая, состоялись два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии.

 «Тренто» обыграл «Дертону», «Бриндизи» уступил «Виртусу».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Тренто – Дертона 79:76 (10:12, 18:27, 22:14, 29:23)
Дата проведения
19 мая, 21.00, «PalaTrento»
Онлайн матча
Тренто
Флаккадори (19), Эткинс (12), Локетт (6), Гражулис (2 + 9 подборов), Конти (0) – старт; Спаньоло (16), Форрай (8), Кроуфорд (7), Удом (7), Ладурнер (2).
Дертона
Кристон (14), Макьюра (14 + 5 потерь), Дом (9 + 7 подборов), Канди (5), Кэйн (0 + 8 подборов) – старт; Харпер (15), Радошевич (10), Северини (9), Фильой (0), Тавернелли (0).

«Дертона» ведет в серии – 2-1

Бриндизи – Виртус 95:100 (30:24, 23:25, 18:33, 24:18)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча
Бриндизи
Рид (33 + 5 перехватов), Бернелл (9), Масколо (4), Байе (4), Рийсмаа (0) – старт; Харрисон (19), Боумэн (14 + 5 потерь), Лэмб (9), Медзанотте (3).
Виртус
Белинелли (18), Кординье (12), Жете (10), Оджелей (7), Хэкетт (3) – старт; Шенгелия (17 + 9 подборов), Мики (15), Теодосич (13), Пайола (5), Абасс (0).

«Виртус» выиграл серию – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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