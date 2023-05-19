Чемпионат Италии. Плей-офф. «Тренто» обыграл «Дертону», «Бриндизи» проиграл серию «Виртусу»
В пятницу, 19 мая, состоялись два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии.
«Тренто» обыграл «Дертону», «Бриндизи» уступил «Виртусу».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 19 мая, 21.00, «PalaTrento»
- Тренто
- Флаккадори (19), Эткинс (12), Локетт (6), Гражулис (2 + 9 подборов), Конти (0) – старт; Спаньоло (16), Форрай (8), Кроуфорд (7), Удом (7), Ладурнер (2).
«Дертона» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «PalaPentassuglia»
- Бриндизи
- Рид (33 + 5 перехватов), Бернелл (9), Масколо (4), Байе (4), Рийсмаа (0) – старт; Харрисон (19), Боумэн (14 + 5 потерь), Лэмб (9), Медзанотте (3).
«Виртус» выиграл серию – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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