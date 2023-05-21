Чемпионат Италии. Плей-офф. «Дертона» победила «Тренто» и вышла в 1/2 финала

Теги результаты чемпионат Италии Тренто Дертона Баскетбол

В воскресенье, 21 мая, «Дертона» в гостях победила «Тренто» в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии (82:81, 3-1) и вышла в 1/2 финала.

Чемпионат Италии 

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Тренто – Дертона 81:82 (27:19, 12:25, 20:26, 22:12)
Дата проведения
21 мая, 18.30, «PalaTrento»
Онлайн матча
Тренто
Гражулис (17), Форрай (12), Флаккадори (9), Эткинс (5), Локетт (0) – старт; Спаньоло (23 + 8 подборов), Удом (13), Кроуфорд (2), Конти (0), Ладурнер (0).
Дертона
Кристон (21 + 8 передач), Дом (20), Макьюра (11), Кэйн (9 + 11 подборов), Канди (6) – старт; Харпер (9), Радошевич (6), Фильой (0), Тавернелли (0), Северини (0).

«Дертона» победила в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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