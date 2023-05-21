Чемпионат Италии. Плей-офф. «Дертона» победила «Тренто» и вышла в 1/2 финала

В воскресенье, 21 мая, «Дертона» в гостях победила «Тренто» в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии (82:81, 3-1) и вышла в 1/2 финала.

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

«Дертона» победила в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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