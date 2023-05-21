Чемпионат Италии. Плей-офф. «Дертона» победила «Тренто» и вышла в 1/2 финала
В воскресенье, 21 мая, «Дертона» в гостях победила «Тренто» в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Италии (82:81, 3-1) и вышла в 1/2 финала.
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 21 мая, 18.30, «PalaTrento»
- Тренто
- Гражулис (17), Форрай (12), Флаккадори (9), Эткинс (5), Локетт (0) – старт; Спаньоло (23 + 8 подборов), Удом (13), Кроуфорд (2), Конти (0), Ладурнер (0).
«Дертона» победила в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна
«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают
На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА
Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
Комментарии