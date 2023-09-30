Артем Комиссаров: «Перед «Руной» стоит четкая задача – попасть в плей-офф»

Теги Единая лига ВТБ Артем Комиссаров Руна Баскетбол

Капитан «Руны» Артем Комиссаров рассказал, что дебютант Единой лиги ВТБ попробует в первом же сезоне попасть в плей-офф.

«Сможет ли «Руна» в первом же сезоне биться за плей-офф? А почему бы и нет! У нас довольно неплохой состав и перед командой стоит четкая задача – попасть в плей-офф.

У нас все для этого есть. Мы будем выкладываться и давать больше, чем максимум, чтобы добиться поставленных целей», – заявил Комиссаров.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

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