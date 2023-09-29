Илья Попов о дебюте «Руны» в Единой лиге ВТБ: «Будем отдаваться в каждой игре и стараться победить»

Центровой «Руны» Илья Попов заявил, что ему нравится представлять московскую команду.

Баскетболист также поделился ожиданиями от дебюта «Руны» в Лиге ВТБ.

«Для меня очень важно не просто вернуться в Лигу ВТБ, а сделать это в составе «Руны». Это молодой амбициозный проект с замечательной структурой, начиная от самой команды и до офиса. Мне все очень нравится в «Руне». Пожалуй, это один из лучших клубов в моей карьере по организации и атмосфере. Я очень горд, что именно с ними прошел этот путь и вышел в Лигу ВТБ

Готова ли « » к дебюту в Лиге ВТБ? Как говорит наш тренер, мы попробуем выиграть каждую игру, а дальше уже посмотрим, как это сложится. Будем отдаваться в каждой игре и стараться победить. Наверное, сейчас нам важнее всего победы на домашнем паркете. Атмосфера в команде хорошая, в разделвалке все отлично, с тренерским штабом прекрасные отношения. У нас отличный коннект и мы готовы биться!» – сказал Попов.

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