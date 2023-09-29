Решение об участии Тримбла, Астапковича и Жан-Шарля в матче с МБА будет принято перед игрой
Баскетболисты ЦСКА Мело Тримбл, Антон Астапкович и Ливио Жан-Шарль рискуют пропустить стартовый матч нового сезона Лиги ВТБ против МБА.
Как сообщает официальный сайт ЦСКА, игроки добились существенного прогресса в восстановлении от травм и находятся на разных стадиях готовности. Решение об их участии будет принято тренерским и медицинским штабами перед матчем.
В распоряжении главного тренера ЦСКА Эмила Райковича на этой неделе оставались задействованные на Суперкубке игроки из ЦСКА-2 – Иван Зайцев и Павел Захаров.
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