«Хорнетс» заключили двусторонее соглашение с Тео Маледоном

Разыгрывающий Тео Маледон (22 года, 193 см) останется в « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны договорились о подписании двустороннего соглашения.

Выбранный под 34-м пиком драфта-2020 Маледон в сезоне-2022/23 провел 44 матча за «Хорнетс». Его показатели составили 6,7 очка, 3,5 передачи и 2,8 подбора при 40,2% реализации бросков с игры.

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