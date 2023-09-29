Илона Корстин: «Я жду захватывающий сезон Единой лиги ВТБ. Он будет непростым, но очень интересным»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин поделилась ожиданиями от предстоящего юбилейного сезона крупнейшего российского баскетбольного турнира.

«Важно отметить, что в субботу у нас стартует юбилейный сезон: Единой лиге ВТБ исполняется 15 лет. Он обещает стать очень интересным. Он будет непростым, будет больше матчей. У нас остается практически та же система, что и в прошлом году: первые два круга команды играют «каждый с каждым» – это первый этап, а уже по его итогам участники делятся на две группы, где команды уже играют между собой. При этом первая группа автоматически попадает в плей‑офф, а у второй уже будет плей‑ин. Так что каждый матч регулярного чемпионата будет очень важен: за каждую игру даются очки, и чем больше очков, тем выше место и больше шансов попасть в плей‑офф.

На раскачку времени нет. Нужно внимательно и ответственно готовиться и выходить с настроем на каждый матч. Уверена, что у всех команд есть мотивация. Потому что наши клубы играют теперь только в Единой лиге. Лига ВТБ стала основным соревнованием, поэтому, думаю, все будут бороться за звание чемпиона. Все в руках наших клубов и все зависит от мотивации игроков, подготовки и работы тренерских штабов. Словом, результат состоит из деталей, и этот пазл предстоит собрать всем участникам. Я жду захватывающий сезон», – сказала Корстин «Матч ТВ».

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