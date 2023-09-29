Эрик Грин: «Игроки УНИКСа только узнают и притираются друг к другу, но мы обязательно прибавим»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эрик Грин Баскетбол

Защитник УНИКСа Эрик Грин оценил поделился ожиданиями от матча против «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Считаю, подготовка к сезону прошла хорошо, несмотря на то, что у нас пока не было возможности провести тренировку в полном составе. Шаг за шагом мы становимся лучше. Рассчитываем подойти к первой официальной встрече в боевой готовности.

Мы настроены на упорную работу и будем бороться за победу. Знаем, что нас ждет тяжелая игра. Баскетболисты «Локомотива-Кубань» действуют жестко и хорошо бегут. Матч открытия сезона против них – отличная проверка.

На предсезонном Суперкубке наша команда выступила не лучшим образом, но это объяснимо. Игроки только узнают и притираются друг к другу. Уверен, что под руководством такого сильного тренера, как Велимир Перасович, мы обязательно прибавим», – заявил Грин.

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