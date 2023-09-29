Велимир Перасович: «Локомотив-Кубань отлично провел подготовительный период»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил готовность команды к стартовому матчу нового сезона Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Я не до конца доволен тем, как прошла наша предсезонная подготовка. Некоторые игроки по ряду причин прибыли в расположение клуба немного позже, чем планировалось. Затем мы столкнулись с травмами, которые фактически лишили нас возможности тренироваться полным составом.

По сравнению с прошлым сезоном «Локомотив-Кубань» сохранил костяк и добавил двух новичков. Наши соперники отлично провели подготовительный период, особенно на Суперкубке. Считаю, в конкретный момент они выглядят лучше нас.

Во время «предсезонки» у УНИКСа были и хорошие моменты – в частности, в матче против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Мы с каждым днем становимся лучше и набираем форму», – заявил Перасович.

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