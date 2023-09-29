В Адриатической лиге с нового сезона тренеры будут сохранять «челлендж», если он окажется успешным
В Адриатической лиге изменили правила тренерского «челленджа», который дает право на пересмотр спорного эпизода.
С нового сезона тренеры будут сохранять «челлендж», если он окажется успешным.
Также количество «челленджей» увеличилось с одного до двух.
В последние две минуты основного времени и овертаймах тренеры смогут запрашивать просмотр повтора судьями спорного момента один раз.
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