Диско-костюм Уилта Чемберлена выставлен на аукцион за 20 000 долларов

Теги светская хроника Уилт Чемберлен НБА фото экипировка Баскетбол

Диско-костюм легендарного центрового Уилта Чемберлена выставлен на аукцион SCP Auctions. Стартовая цена начинается с 20 000 долларов.

SCP описывает костюм как один из «самых уникальных» предметов коллекции.

Блейзер и брюки находятся в «пригодном для ношения состоянии», к ним прилагаются кисточки из конского волоса и перьев. Вместо пуговиц дизайнер использовал камни и кожу.

«Этот костюм, безусловно, соответствует образу жизни Чемберлена, и может быть сопоставлен с многочисленными изображениями Уилта, наслаждающегося ночной жизнью в 70-е годы», – резюмирует SCP.

В руки SCP редкий костюм попал от частного владельца, который приобрел его на аукционе в начале 2000-х.

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2 комментария

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Abdulla
Ну что, заначка, пора уже сделать инвестиции!
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dato akhaladze
Вот мужик жил называется, всем на зависть, несмотря на трудное время. Всем бы так.
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