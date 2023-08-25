Диско-костюм Уилта Чемберлена выставлен на аукцион за 20 000 долларов

Диско-костюм легендарного центрового выставлен на аукцион SCP Auctions. Стартовая цена начинается с 20 000 долларов.

SCP описывает костюм как один из «самых уникальных» предметов коллекции.

Блейзер и брюки находятся в «пригодном для ношения состоянии», к ним прилагаются кисточки из конского волоса и перьев. Вместо пуговиц дизайнер использовал камни и кожу.

«Этот костюм, безусловно, соответствует образу жизни Чемберлена, и может быть сопоставлен с многочисленными изображениями Уилта, наслаждающегося ночной жизнью в 70-е годы», – резюмирует SCP.

В руки SCP редкий костюм попал от частного владельца, который приобрел его на аукционе в начале 2000-х.

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