Владелец « » выразил мнение, что лига должна провести изменения с целью улучшить работу судей в .

Кьюбан рассказал об этом, отвечая на вопрос о переменах баскетбольного характера в лиге.

«Самое большое изменения связано с прогрессом игроков. Они стали куда более мастеровитыми, более быстрыми и атлетичными. Игра очень сильно изменилась. Но что еще должно измениться? Руководство судейским корпусом. Имена там изменились. Все остальное осталось на своих местах», – заявил Кьюбан.

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