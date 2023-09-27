Марк Кьюбан: «Игроки становятся более быстрыми и атлетичными, а судейство не меняется»
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан выразил мнение, что лига должна провести изменения с целью улучшить работу судей в НБА.
Кьюбан рассказал об этом, отвечая на вопрос о переменах баскетбольного характера в лиге.
«Самое большое изменения связано с прогрессом игроков. Они стали куда более мастеровитыми, более быстрыми и атлетичными. Игра очень сильно изменилась. Но что еще должно измениться? Руководство судейским корпусом. Имена там изменились. Все остальное осталось на своих местах», – заявил Кьюбан.
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