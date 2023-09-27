Марк Кьюбан: «Игроки становятся более быстрыми и атлетичными, а судейство не меняется»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан судьи Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан выразил мнение, что лига должна провести изменения с целью улучшить работу судей в НБА.

Кьюбан рассказал об этом, отвечая на вопрос о переменах баскетбольного характера в лиге.

«Самое большое изменения связано с прогрессом игроков. Они стали куда более мастеровитыми, более быстрыми и атлетичными. Игра очень сильно изменилась. Но что еще должно измениться? Руководство судейским корпусом. Имена там изменились. Все остальное осталось на своих местах», – заявил Кьюбан.

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2 комментария

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Daishi
Кьюбан хоть бы уточнил о чем он. Надеюсь, это не имеет никакой взаимосвязи с постоянным гундежом Дончича?))
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Cubs-V
Фолов больше свистеть или наоборот меньше?
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