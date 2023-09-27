Во вторник городской совет Оклахомы проголосовал за то, чтобы 12 декабря провести общегородское голосование по предлагаемому налогу с продаж в размере 1% на шесть лет, который позволит профинансировать строительство новой арены для «Тандер» в центре города.

Арена стоимостью 900 миллионов долларов позволит сохранить команду НБА в городе как минимум до 2050 года.

Согласно плану, налог с продаж в размере 1% предполагается ввести 1 апреля 2028 года, когда закончится действие текущего налога с продаж MAPS 4, поэтому городская ставка налога с продаж останется неизменной.

Сделка предусматривает открытие арены к сезону-29/30.

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