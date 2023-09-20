Алексей Покушевски получил растяжение голеностопа вчера на тренировке. Бигмэн выбыл минимум на полтора месяца
Форвард «Оклахомы» Алексей Покушевски травмировался второй раз за текущее межсезонье, сообщает обозреватель «Тандер» Бретт Доусон.
Как информирует журналист, Покушевски вчера получил растяжение правого голеностопа во время тренировки в Оклахома-Сити.
Он будет повторно обследован через полтора месяца, чтобы определить точную дату его возвращения в строй.
В начале июня бигмэн также получил перелом плечевой кости. Он вернулся на паркет во второй половине лета.
В конце декабря 2022 года он получил перелом большеберцовой кости левой ноги без смещения.
Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку
Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»
Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта
1 комментарий