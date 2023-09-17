«Миннесота» заключила однолетний контракт с Дэйшеном Никсом

Разыгрывающий Дэйшен Никс (21 год, 196 см) продолжит карьеру в «Миннесоте», информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что защитник подписал контракт на один год.

Никс провел последние два сезона в «Хьюстоне». Он принял участие в 81 матче, провода на паркете в среднем 14,5 минуты (3,7 очка и 2,3 передачи).

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