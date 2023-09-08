Инсайдер Марк Стейн поделился информацией о состоянии защитника « » , который по ходу прошлого сезона испытывал проблемы со спиной.

«На данном этапе Бен Симмонс работает в формате 3 на 3. Он рассчитывает быть в 100-процентной готовности к старту сезона.

Не знаю, сыграет ли он в первых предсезонных матчах, но процесс идет», – заявил Стейн.

В прошлом сезоне НБА Симмонс установил антирекордные в карьере показатели по очкам, подборам, передачам, перехватам и количеству минут за игру. Он также принял участие лишь в 42 встречах.

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