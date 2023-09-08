Марк Стейн: «Бен Симмонс рассчитывает быть в 100-процентной готовности к старту сезона»
Инсайдер Марк Стейн поделился информацией о состоянии защитника «Бруклина» Бена Симмонса, который по ходу прошлого сезона испытывал проблемы со спиной.
«На данном этапе Бен Симмонс работает в формате 3 на 3. Он рассчитывает быть в 100-процентной готовности к старту сезона.
Не знаю, сыграет ли он в первых предсезонных матчах, но процесс идет», – заявил Стейн.
В прошлом сезоне НБА Симмонс установил антирекордные в карьере показатели по очкам, подборам, передачам, перехватам и количеству минут за игру. Он также принял участие лишь в 42 встречах.
«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира
К чему такой внимание?