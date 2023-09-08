Марк Стейн: «Бен Симмонс рассчитывает быть в 100-процентной готовности к старту сезона»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Марк Стейн Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн поделился информацией о состоянии защитника «Бруклина» Бена Симмонса, который по ходу прошлого сезона испытывал проблемы со спиной.

«На данном этапе Бен Симмонс работает в формате 3 на 3. Он рассчитывает быть в 100-процентной готовности к старту сезона.

Не знаю, сыграет ли он в первых предсезонных матчах, но процесс идет», – заявил Стейн.

В прошлом сезоне НБА Симмонс установил антирекордные в карьере показатели по очкам, подборам, передачам, перехватам и количеству минут за игру. Он также принял участие лишь в 42 встречах.

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3 комментария

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Mit_Sam
Интересно, его 100% готовность это сколько процентов у Стефа Карри или Джимми Батлера?
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Cubs-V
Такое чувство, что Бен до травмы показывал, что-то вроде 25+8+8. И он должен к этому вернуться.
К чему такой внимание?
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Starkom
Ответ Mit_Sam
Интересно, его 100% готовность это сколько процентов у Стефа Карри или Джимми Батлера?
зачем эти альтернативные системы исчисления? сила баскетболиста давно считается в фульцах!
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