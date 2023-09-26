Джордж Карл: «Как-то 5-летняя дочь сказала мне, что Кобе Брайант должен научить моих игроков, потому что он лучше их»

Теги Джордж Карл Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Известный тренер Джордж Карл рассказал о том, как однажды отчитал свою 5-летнюю дочь за то, что она стала поклонницей Кобе Брайанта.

«Моей дочке тогда было пять лет. Она начала увлекаться баскетболом, что-то понимать. Как-то нам предстоял Матч всех звезд, она знала, что я туда еду. Спросила: «А Кобе там будет? Хочу поговорить с Кобе!» Я ей: «Зачем тебе встречаться с Кобе Брайантом, нам не нравятся эти ребята, мы хотим обыграть их!» А она отвечает: «Кобе должен научить твоих игроков. Он лучше твоих игроков!»

Я разозлился на свою 5-летнюю дочь: «Ты не должна такое говорить!» – вспомнил Карл.

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