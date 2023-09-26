Трент Фрэйзер: «Мне есть чему поучиться у Курича и Дублевича»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Боян Дублевич Кайл Курич Трент Фрэйзер Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер рассказал о совместной игре с Кайлом Куричем и Бояном Дублевичем, а также оценил силу конкурентов питерской команды в Лиге ВТБ.

«Курич и Дублевич? Речь идет про людей, которые имеют очень богатый и успешный опыт выступления в европейском баскетболе, в том числе в Евролиге. С первых игр в «Зените» они доказывают свой высокий уровень. Лично мне как молодому игроку есть чему у них поучиться. Мы много общаемся, ребята делятся своим видением игры.

Это мой второй сезон в ВТБ, и могу сказать, что конкуренция тут высокая. Пока мне сложно ответить, кто будет главным соперником. В ходе предсезонки мы играли с УНИКСом. Это был тяжелый матч. Они бились все 40 минут. Это принципиальный соперник, все игры с ними получаются плотными. «Локо» и «НН», с которыми мы играли в рамках Суперкубка-2023, тоже могу только похвалить. Соперничать с ними по ходу сезона будет непросто. Остальные команды будем изучать от матча к матчу», – заявил Фрейзер.

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