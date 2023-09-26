«Анадолу Эфес» нацелен на подписание «большого»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Баскетбол

Генеральный менеджер «Анадолу Эфеса» Альпер Йылмаз заявил, что клуб ищет игрока, который может выступать на позиции тяжелого форварда/центрового.

«Мы не хотим просто подписать игрока, нам не нужно просто подписание ради подписания. Мы не хотим подписывать игрока только потому, что он свободный агент. Нам нужен игрок, который способен повлиять на положение дел в команде и оказать сильный положительный эффект», – рассказал Йылмаз.

Турецкий клуб находится в контакте с тремя баскетболистами.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Чего тут думать, берите Мозгова.
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