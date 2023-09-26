«Анадолу Эфес» нацелен на подписание «большого»

Генеральный менеджер « » Альпер Йылмаз заявил, что клуб ищет игрока, который может выступать на позиции тяжелого форварда/центрового.

«Мы не хотим просто подписать игрока, нам не нужно просто подписание ради подписания. Мы не хотим подписывать игрока только потому, что он свободный агент. Нам нужен игрок, который способен повлиять на положение дел в команде и оказать сильный положительный эффект», – рассказал Йылмаз.

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