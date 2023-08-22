Юстус Холлатц перейдет в «Анадолу Эфес»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Цедевита-Олимпия чемпионат Турции Догуш Оздемироглу Юстус Холлатц Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Юстус Холлатц (22 года, 191 см) продолжит карьеру в турецком «Анадолу Эфесе», сообщает Eurohoops.

Немец призван заменить разыгрывающего Догуша Оздемироглу, который получил серьезную травму во время товарищеского матча сборной Турции против команды Италии.

22-летний Холлатц ранее этим летом подписал контракт со словенской «Цедевитой-Олимпией». В прошлом сезоне защитник играл за испанский «Бреоган», набирая в ACB 7,9 очка, 3,3 передачи и 2,1 подбора в среднем за матч.

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