«Жальгирис» распродал все билеты на первую домашнюю игру Евролиги за 18 дней до матча

«Жальгирис» распродал все билеты на свою первую домашнюю игру Евролиги в сезоне-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

Литовский клуб встретится с «Црвеной Звездой» только через 18 дней – 13 октября.

В прошлом сезоне «Жальгирис» добился 13 побед на домашней арене; всего им удалось выиграть 19 встреч и выйти в плей-офф с 7-го места.

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