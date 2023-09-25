Иван Ухов: «ЦСКА сейчас показывает половину от своего максимума»

Защитник ЦСКА Иван Ухов оценил состояние команды перед началом нового сезона.

Московская команда заняла 6-е место в Суперкубке Лиги ВТБ.

– Невеселый вы что‑то. Переживаете поражение?

– Просто устал. Суперкубок – серьезный турнир, а до него мы участвовал в Турции в другом предсезонном соревновании с сильным подбором команд. Снова получили хорошую проверку. Не получилось, увы, сыграть полным составом: после первого матча Суперкубка у нас выбыли Астапкович и Жан‑Шарль. Мело на стадии восстановления, насколько я знаю, завершающей. Нам не хватало ротации, но посмотрели себя в деле, в плотном графике, уже неплохо. В сезоне будут недели, когда предстоит играть по два матча, в этом смысле получен полезный опыт.

– До старта регулярного сезона неделя. Сколько процентов от максимума показывает сейчас ЦСКА?

– Думаю, половину. Пока нет сыгранности, коммуникации, налаженной химии, из‑за этого допускаем глупые ошибки. Пытаемся найти выход, постепенно получится, надеюсь.

– Против «Бешикташа» набрал 41 очко, против «Краснодара» 44. Тянет на себя одеяло или не видит другого продолжения атаки, кроме как бросать самому?

– Насчет одеяла – вряд ли. Каспер чувствует, что у него идет игра, и берет на себя ответственность, залетают даже неочевидные броски.

– Для команды лучше, чтобы один набирал много или чтобы очки распределялись между игроками более равномерно?

– Пять человек по 10 очков лучше, чем один – 50. Более равномерно распределяются усилия команды, в том числе в защите. К тому же соперник не знает, от кого ждать угрозы, забить могут все.

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