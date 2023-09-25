Иван Ухов: «ЦСКА сейчас показывает половину от своего максимума»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Иван Ухов Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Иван Ухов оценил состояние команды перед началом нового сезона.

Московская команда заняла 6-е место в Суперкубке Лиги ВТБ.

– Невеселый вы что‑то. Переживаете поражение?

– Просто устал. Суперкубок – серьезный турнир, а до него мы участвовал в Турции в другом предсезонном соревновании с сильным подбором команд. Снова получили хорошую проверку. Не получилось, увы, сыграть полным составом: после первого матча Суперкубка у нас выбыли Астапкович и Жан‑Шарль. Мело на стадии восстановления, насколько я знаю, завершающей. Нам не хватало ротации, но посмотрели себя в деле, в плотном графике, уже неплохо. В сезоне будут недели, когда предстоит играть по два матча, в этом смысле получен полезный опыт.

– До старта регулярного сезона неделя. Сколько процентов от максимума показывает сейчас ЦСКА?

– Думаю, половину. Пока нет сыгранности, коммуникации, налаженной химии, из‑за этого допускаем глупые ошибки. Пытаемся найти выход, постепенно получится, надеюсь.

– Против «Бешикташа» Уэйр набрал 41 очко, против «Краснодара» 44. Тянет на себя одеяло или не видит другого продолжения атаки, кроме как бросать самому?

– Насчет одеяла – вряд ли. Каспер чувствует, что у него идет игра, и берет на себя ответственность, залетают даже неочевидные броски.

– Для команды лучше, чтобы один набирал много или чтобы очки распределялись между игроками более равномерно?

– Пять человек по 10 очков лучше, чем один – 50. Более равномерно распределяются усилия команды, в том числе в защите. К тому же соперник не знает, от кого ждать угрозы, забить могут все.

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий