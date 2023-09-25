Сергей Кущенко: «Слово «жалость» к армейцам точно не имеет отношения. ЦСКА будет кусаться и бороться»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил перспективы ЦСКА, который занял 6-е место в Суперкубке-2023.

– Жалеете ЦСКА, наблюдая за изменениями их бюджета и комплектованием?

– Слово «жалость» к армейцам точно не имеет отношения. Просто у победы всегда много отцов, а когда становится тяжело, остаются люди, искренне верящие в свое дело. У них есть терпение, они строят новый баскетбольный дом, лишились доходов от Евролиги. ЦСКА будет кусаться и бороться, да и с селекцией, полагаю, у них не все завершено, будут еще приобретения.

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