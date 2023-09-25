«Сакраменто» подписал Деонте Бертона

Теги переходы Сакраменто НБА G-лига Деонте Бертон 1994 Баскетбол

«Сакраменто» заключил негарантированный контракт с форвардом Деонте Бертоном (29 лет, 196 см).

Бертон получил приглашение в тренировочный лагерь «Кингз». Скорее всего, он начнет сезон-23/24 в фарм-команде калифорнийцев.

В минувшем сезоне Бертон уже играл за «Стоктон Кингз». В Лиге развития НБА он набирал 11,5 очка при 41,2% из-за дуги.

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