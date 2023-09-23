Игорь Кочарян о матче против ЦСКА: «Игра получилась плотная, практически как в плей‑офф»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян прокомментировал итоги матч против ЦСКА (98:105 ОТ) в утешительном турнире за 5-8-е места Суперкубка Единой лиги ВТБ.

– Это был интересный матч с хорошим соперником. Игра получилась плотная, практически как в плей‑офф Единой лиги. Накал и борьба были именно такими. Все было уже не как в товарищеском турнире, а как в полноценном матче. Ребята настроились проявить себя с хорошим клубом.

– Уже через неделю у вас матч с ЦСКА в чемпионате Единой лиги. Прошедшая игра, наверное, поможет хорошо подготовиться к ней?

– Для нас каждая игра с хорошим соперником – пища для размышления и работа над ошибками. Такие игры всегда дают возможность что‑то подкорректировать до начала чемпионата. В принципе еще есть много о чем подумать, провести работу над ошибками. Время еще есть. Так что готовимся.

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