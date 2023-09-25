Кайл О’Куинн продолжит карьеру в Китае

Центровой Кайл О’ (33 года, 205 см) перешел в китайский клуб «Сычуань Блу Уэйлс».

В минувшем сезоне экс-игрок НБА выступал в Японии. Его средние показатели составили 18,8 очка, 11,5 подбора, 4,0 передачи и 2,0 блок-шота за игру.

О’Куинн провел восемь сезонов в НБА, выступая за «Орландо», «Нью-Йорк», «Индиану» и «Филадельфию» с показателями 5,4 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.

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