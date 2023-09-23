Владелица «Лейкерс» Джини Басс рассказала о том, что получала угрозы смерти от недовольных болельщиков команды по ходу прошлого сезона НБА.

Калифорнийцы стартовали с результатом 2-10 и долгое время шли вне зоны плей-офф. Клуб подвергался жесткой критике.

«В голове была мысль: «Я этого не переживу». Будет очень сложно... Мне угрожали смертью – но потом внезапно все заработало», – заявила Джини.

«Лейкерс» внесли изменения в состав в феврале, после чего прибавили и дошли до финала Западной конференции.

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США