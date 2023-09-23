Болельщики «Лейкерс» по ходу прошлого сезона угрожали Джини Басс смертью

Теги происшествия Лейкерс НБА болельщики Джини Басс Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джини Басс рассказала о том, что получала угрозы смерти от недовольных болельщиков команды по ходу прошлого сезона НБА.

Калифорнийцы стартовали с результатом 2-10 и долгое время шли вне зоны плей-офф. Клуб подвергался жесткой критике.

«В голове была мысль: «Я этого не переживу». Будет очень сложно... Мне угрожали смертью – но потом внезапно все заработало», – заявила Джини.

«Лейкерс» внесли изменения в состав в феврале, после чего прибавили и дошли до финала Западной конференции.

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6 комментариев

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RUSSWEST
Xell совсем обезумел
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Копатель морей
Ответ kern-dll
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kern-dll
Типичные фанаты Лейкерс
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Tim Timson
ни грамма не удивлен. и главное вариантов только со спортса полно).. и Котлета пропал)
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Xell
Ответ RUSSWEST
Xell совсем обезумел
Главное дало результат))
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