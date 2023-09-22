«Бруклин» подписал Кейфера Сайкса и Джордана Холла
«Бруклин» подписал разыгрывающего Кейфера Сайкса (29 лет, 180 см) и атакующего защитника Джордана Холла (21 год, 203 см).
Ожидается, что оба игрока через некоторое время присоединятся к фарм-команде «Нетс» в Лиге развития.
Сайкс в минувшем сезоне играл за фарм-команду «Детройта», Холл представлял «Сан-Антонио» и большую часть чемпионата также провел в G-лиге.
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