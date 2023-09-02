Контракт Харри Джайлза с «Бруклином» не является гарантированным
Годовой контракт форварда Харри Джайлза (25 лет, 211 см) с «Бруклином» не является гарантированным, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Джайлз, который последний раз играл в НБА в сезоне-2020/21, будет бороться за место в составе «Нетс» в тренировочном лагере.
Последней командой для выпускника Дьюка стали «Клипперс», за которых он не провел ни одной встречи.
Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание
Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ
Комментарии