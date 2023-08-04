Трендон Уотфорд подписал негарантированный контракт с «Бруклином»

Теги переходы Бруклин НБА Трендон Уотфорд Баскетбол

Форвард Трендон Уотфорд (22 года, 206 см) присоединился к «Бруклину», подписав с клубом стандартный негарантированный контракт.

Уотфорд принял участие в 62 матчах прошедшего регулярного чемпионата НБА в составе «Портленда», который отчислил баскетболиста в конце июня.

MVP Летней лиги-2022 набирал 7,4 очка, 3,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. В «Нетс» он взял себе 9-й номер.

У «Бруклина» теперь 15 игроков в составе на стандартных контрактах.

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