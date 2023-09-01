Харри Джайлз продолжит карьеру в «Бруклине»

Теги переходы Бруклин НБА Харри Джайлз Баскетбол

20-й номер драфта-2017 Харри Джайлз (25 лет, 211 см) подписал однолетний контракт с «Бруклином», передает инсайдер BleacherReport Крис Хэйнс со ссылкой на агента игрока.

Форвард не играет в НБА с 2021 года. Последней командой для выпускника Дьюка стали «Клипперс», за которых он не провел ни одной встречи.

Этим летом Хайлз провел закрытые тренировки с «Бакс», «Никс», «Кавальерс» и «Уорриорз» в надежде возобновить карьеру.

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2 комментария

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Stephan Carrypenko
Хайри Поттер..
Вообще норм игрок
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Misson
А ведь когда он выходил на драфт, то большинство экспертов говорили о нём как о талантливом, но сыром игроке. И сомнения были не столько относительно его потенциала и навыков, сколько относительно его здоровья.
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