Харри Джайлз продолжит карьеру в «Бруклине»

20-й номер драфта-2017 Харри Джайлз (25 лет, 211 см) подписал однолетний контракт с « », передает инсайдер BleacherReport Крис Хэйнс со ссылкой на агента игрока.

Форвард не играет в с 2021 года. Последней командой для выпускника Дьюка стали «Клипперс», за которых он не провел ни одной встречи.

Этим летом Хайлз провел закрытые тренировки с «Бакс», «Никс», «Кавальерс» и «Уорриорз» в надежде возобновить карьеру.

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