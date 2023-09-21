Наталия Фураева: «ЦСКА приложит все усилия, но сравнивать эту встречу с «Локо» с матчами прошлого сезона я бы не стала»

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева ответила на вопрос, насколько принципиальным будет для армейцев матч 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ с « ивом-Кубань».

В прошлом сезоне «Локо» остановил красно-синих в полуфинале плей-офф.

«Нет, такого чувства, что это матч‑реванш, нет. Все‑таки другой уровень у соревнования. Потому что там мы играем весь сезон. За выход в финал, за титул. А здесь скорее предсезонная подготовка.

Знаете, сейчас мы видели игры некоторых команд Евролиги, и наши команды тоже играли: пока что все они еще в разобранном состоянии. Потому что кто‑то собрался месяц назад, а кто‑то еще позже. Особенно те команды, в которых много новых игроков. В общем‑то как и у нас. Потому что ключевые игроки поменялись. Так что ожидать какой‑то красивой игры я бы не стала.

Но дух соревнований, конечно же, присутствует всегда. И у баскетболистов, и у руководства. Поэтому думаю, наши игроки и тренеры приложат здесь все усилия, но сравнивать эту встречу с матчами прошлого сезона я бы не стала», – считает Фураева.

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