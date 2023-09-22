Межконтинентальный кубок ФИБА. «Сеси Франка» – «Аль-Ахли», «Чжэцзян Голден Буллс» против «Аль-Манама»

Теги результаты ФИБА Межконтинентальный кубок Баскетбол

Сегодня в Сингапуре продолжится Межконтинентальный кубок ФИБА. 

В рамках группового этапа бразильская «Сеси Франка» сыграет с египетским клубом «Аль-Ахли», китайский «Чжэцзян Голден Буллс» встретится с «Аль-Манама» из Бахрейна.

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Сеси Франка Бразилия – Аль-Ахли Египет

22 сентября. 10:00

Положение команд: Аль-Ахли Египет – 1-0, Сеси Франка Бразилия – 0-0, Игнайт США – 0-1

Группа B

Чжэцзян Голден Буллс Китай – Аль-Манама Бахрейн

22 сентября. 14:00

Положение команд: Телеком Германия – 1-0, Чжэцзян Голден Буллс Китай – 0-0, Аль-Манама Бахрейн – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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