Межконтинентальный кубок ФИБА. «Сеси Франка» – «Аль-Ахли», «Чжэцзян Голден Буллс» против «Аль-Манама»
Сегодня в Сингапуре продолжится Межконтинентальный кубок ФИБА.
В рамках группового этапа бразильская «Сеси Франка» сыграет с египетским клубом «Аль-Ахли», китайский «Чжэцзян Голден Буллс» встретится с «Аль-Манама» из Бахрейна.
Сингапур
Групповой этап
Группа А
Сеси Франка Бразилия – Аль-Ахли Египет
22 сентября. 10:00
Положение команд: Аль-Ахли Египет – 1-0, Сеси Франка Бразилия – 0-0, Игнайт США – 0-1
Группа B
Чжэцзян Голден Буллс Китай – Аль-Манама Бахрейн
22 сентября. 14:00
Положение команд: Телеком Германия – 1-0, Чжэцзян Голден Буллс Китай – 0-0, Аль-Манама Бахрейн – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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