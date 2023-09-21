Межконтинентальный кубок ФИБА. «Телеком» – «Аль-Манама», «Игнайт» против «Аль-Ахли»

Сегодня в Сингапуре стартует Межконтинентальный кубок ФИБА.

В рамках группового этапа немецкий «Телеком» сыграет с клубом из Бахрейна «Аль-Манама», представитель американской G-лиги «Игнайт» встретится с египетским «Аль-Ахли».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Игнайт США – Аль-Ахли Египет

21 сентября. 14:00

Положение команд: Сеси Франка Бразилия – 0-0, Игнайт США – 0-0, Аль-Ахли Египет - 0-0.

Группа B

Телеком Германия – Аль-Манама Бахрейн

21 сентября. 10:00

Положение команд: Чжэцзян Голден Буллс Китай - 0-0, Телеком Германия – 0-0, Аль-Манама Бахрейн - 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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