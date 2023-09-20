Крис Хортон покинул «Локомотив-Кубань» после расторжения контракта с клубом

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Крис Хортон Баскетбол

«Локомотив-Кубань» и центровой Крис Хортон расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит игрока за вклад в успех прошлого сезона, завоевание серебряных медалей Единой лиги ВТБ, и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Локо».

Первого июля стороны продлили контракт на один год.

В сезоне-2022/23 на счету Хортона 31 матч в Лиге ВТБ со средними показателями 11,3 очка, 6,2 подбора, 1,7 передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.

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