«Локомотив-Кубань» сохранил Криса Хортона
«Локомотив-Кубань» продлил контракт «большого» Криса Хортона (29 лет, 203 см) на сезон-23/24.
Хортон присоединился к «Локо» в декабре 2022 года и стал одним из ключевых игроков команды.
В сезоне-22/23 на его счету 31 матч в Лиге ВТБ со средними показателями 11,3 очка, 6,2 подбора, 1,7 передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.
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