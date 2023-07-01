«Локомотив-Кубань» сохранил Криса Хортона

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Крис Хортон Баскетбол

«Локомотив-Кубань» продлил контракт «большого» Криса Хортона (29 лет, 203 см) на сезон-23/24.

Хортон присоединился к «Локо» в декабре 2022 года и стал одним из ключевых игроков команды.

В сезоне-22/23 на его счету 31 матч в Лиге ВТБ со средними показателями 11,3 очка, 6,2 подбора, 1,7 передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.

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2 комментария

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Julius Nwosu
Ответ Михаил Бородовский
Локо в это межсезонье сумел полностью сохранить и русских ребят и американцев. Давно такого не припомню. Ещё пра мест есть для подписания легов.
Полтора места для легионеров.
+1
0
+1
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Михаил Бородовский
Локо в это межсезонье сумел полностью сохранить и русских ребят и американцев. Давно такого не припомню. Ещё пра мест есть для подписания легов.
0
0
0
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