Женская НБА. Плей-офф. «Миннесота» против «Коннектикута»
Сегодня в рамках последнего матча первого раунда плей-офф женской НБА «Миннесота» примет «Коннектикут».
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2-х побед)
Третий матч
Миннесота – Коннектикут
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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