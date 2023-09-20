Женская НБА. Плей-офф. «Миннесота» против «Коннектикута»

Теги результаты женская НБА Коннектикут жен Миннесота жен Баскетбол

Сегодня в рамках последнего матча первого раунда плей-офф женской НБА «Миннесота» примет «Коннектикут».

Женская НБА

Плей-офф

Первый раунд (до 2-х побед)

Третий матч

Миннесота – Коннектикут

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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